TBMM'yi hedef alan skandal paylaşım yapmıştı! Berna Laçin hakkında soruşturma

01 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 15:09

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı

Yer Antalya! Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Bir anda bacağından ısırdı

Türkiye'nin aylardın gündeminden düşmeyen, vatandaşların canını tehlikeye atan başıboş köpek sorunu devam ediyor.

MECLİS'TE KABUL EDİLEREK YASALAŞMIŞTI

Çok tehlikeli boyutlara ulaşan, hatta vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan bu sorunla ilgili harekete geçilmişti.

Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

KÖPEKLER SAHİPLENDİRİLECEK

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek.

Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.

Komisyon görüşmeleri CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken CHP medyasında 'Sokak savaşı' tehditleri yapıldı.

Berna Laçin ise yasanın TBMM'den geçmesi sonrası Gazi Meclis'i hakaretlerle hedef aldı.

X hesabından yasaya kabul imzası veren AK Parti ve MHP'li vekillerin fotoğrafını paylaşan Laçin, "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" ifadelerini kullandı.

Skandal paylaşım sonrası harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TBMM Kürsüsü, Başkanlık Divanı ve milletvekillerinin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında "Utançla hatırlanacaksınız Lanetlisiniz" şeklinde yazarak paylaşan Berna Laçin hakkında TCK'nın 301/1. maddesinde düzenlenen "TBMM'yi Alenen Aşağılama" resen soruşturma başlatıldı.