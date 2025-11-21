Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
 21.11.2025

TCMB açıkladı! Firmaların net döviz açığı eylülde geriledi

TCMB'nin Eylül 2025 verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları bir ayda 3,37 milyar dolar artarken, yükümlülükler 2,39 milyar dolar yükseldi. Net döviz pozisyonu açığı 979 milyon dolar azalarak 182,37 milyar dolara geriledi.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 182 milyar 366 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () verilerine göre, eylülde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 368 milyon dolar, yükümlülükleri 2 milyar 389 milyon dolar arttı.

TCMB açıkladı! Firmaların net döviz açığı eylülde geriledi

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolara geriledi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 2 milyar 114 milyon dolar, 850 milyon dolar, 619 milyon dolar ve 126 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 342 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak, varlıklar 3 milyar 368 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve türev sırasıyla 2 milyar 140 milyon dolar, 552 milyon dolar ve 388 milyon dolar artarken, ithalat borçları 691 milyon dolar azaldı. Böylece yükümlülükler 2 milyar 389 milyon artış gösterdi.

TCMB açıkladı! Firmaların net döviz açığı eylülde geriledi

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, eylülde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ağustosa göre 319 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 821 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 544 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 405 milyon dolar arttı.

Eylülde kısa vadeli varlıklar 140 milyar 992 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler de 131 milyar 912 milyon dolar oldu.

TCMB açıkladı! Firmaların net döviz açığı eylülde geriledi

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşerek, ağustosa göre 2 milyar 269 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 21 Kasım 2025 güncel döviz kurları
