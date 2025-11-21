TCMB açıkladı! Firmaların net döviz açığı eylülde geriledi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 182 milyar 366 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 3 milyar 368 milyon dolar, yükümlülükleri 2 milyar 389 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 979 milyon dolar azalarak 182 milyar 366 milyon dolara geriledi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları, türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 2 milyar 114 milyon dolar, 850 milyon dolar, 619 milyon dolar ve 126 milyon dolar artarken, ihracat alacakları 342 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak, varlıklar 3 milyar 368 milyon dolar yükseldi.

Yükümlülük dağılımında ise, bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve türev yükümlülükler sırasıyla 2 milyar 140 milyon dolar, 552 milyon dolar ve 388 milyon dolar artarken, ithalat borçları 691 milyon dolar azaldı. Böylece yükümlülükler 2 milyar 389 milyon artış gösterdi.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, eylülde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler ağustosa göre 319 milyon dolar, uzun vadeli krediler 1 milyar 821 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 544 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 405 milyon dolar arttı.

Eylülde kısa vadeli varlıklar 140 milyar 992 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler de 131 milyar 912 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 9 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşerek, ağustosa göre 2 milyar 269 milyon dolar arttı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.