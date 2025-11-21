Dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 21 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları araştırmaya başladı. Euro ve dolar 21 Kasım Cuma gününü yine yükselişle açtı. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 21 Kasım 2025 Cuma güncel döviz kuru...