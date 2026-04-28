Tefecilere şafak baskını! Evden adeta servet çıktı

Konya'da emlakçı ve oto galerici görünümü altında tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara şafak operasyonu düzenlendi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 33 milyon TL'lik ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler emlakçılık ve oto galericilik görünümü altında vatandaşları mağdur ettiği ve tefecilik faaliyeti yürüttükleri gerekçesi ile şüphelilere şafak baskını yaptı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçılık ve oto galericilik görünümü altında tefecilik faaliyeti yürüttüğü iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası, 3 milyon TL ve 665 euro nakit para, 422 adet senet, 5 adet çek, 384 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyetine yol açan organize suç gruplarına ve tefecilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.
EVDEN ADETA SERVET ÇIKTI

Operasyon kapsamında hedef alınan 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ziynet eşyası, 3 milyon TL ve 665 euro , 422 adet ve 5 adet çek, 384 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mağduriyetine yol açan gruplarına ve tefecilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini bildirdi.

