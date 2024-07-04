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Tek tek tespit edildi: Sosyal medyada provokasyona çok sayıda tutuklama!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 21:20 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 21:27

Kayseri'deki olaya ilişkin İstanbul’da provokatif paylaşım yapıp, izinsiz toplanan şüphelerin cezası kesildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla 'halkı yanıltıcı bilgi' yayan ve izinsiz toplanan şahıslara yönelik yürütülen çalışma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınan şahısların cezası kesildi. 10'u tutuklandı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu işleyen ve izinsiz toplanma olaylarına karışan şahıslara ilişkin çalışmalarına devam etti. Ekipler, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarına karıştığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şahsa işlem yaptı. Gözaltına alınan 8 şahıstan 1’inin adli işlemleri devam ederken, 3’üne adli kontrol hükümleri uygulandı, 4 şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tek tek tespit edildi: Sosyal medyada provokasyona çok sayıda tutuklama! - 1. Resim

10 TUTUKLAMA!

Polisin yaptığı çalışmaların devamında ise İstanbul genelinde izinsiz toplanmalara ve olaylara karıştıkları tespit edilen 29 şahıs yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan 3 şahsın adli işlemleri devam ederken 2 şahsa, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. 6 şahıs ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin toplam 10 kişi tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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