Tekirdağ ve Kırklareli’nde suç örgütlerine darbe: Tutuklamalar var!

12 Temmuz 2024 23:44 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 23:46

Son dakika! Van'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika! Van'da deprem! Çevre illerde de hissedildi

Tekirdağ ve Kırklareli'nde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde iş yerlerini kurşunlayan ve silahla yaralama suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışma sonucu, suç örgütünün üyesi oldukları iddia edilen 5 zanlı Çerkezköy'de, örgüt adına silahlı eylemleri yaptığı tespit edilen 3 zanlı da Kırklareli'nin Vize ilçesinde gözaltına alındı.

6 TUTUKLAMA

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 1'i de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.