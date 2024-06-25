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Tekirdağ'da akılalmaz olay! Milyonluk ziynetleri yanlışlıkla çöpe attılar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:22
Tekirdağ&#039;da akılalmaz olay! Milyonluk ziynetleri yanlışlıkla çöpe attılar

Çerkezköy ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. E.U isimli adam eşinin verdiği çöpler ve kuyumcuya görüreceği poşeti konteynere attı. Kısa süre sonra durumu fark edip polise giden adamın 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası, bulundu.

Tekirdağ Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Erdinç Duran Sokak üzerinde oturan 26 yaşındaki E.Ü., eşinin verdiği poşetteki çöplerle birlikte kuyumcuya götüreceği ziynet eşyalarının bulunduğu torbayı da çöp kutusuna attı.

Tekirdağ'da akılalmaz olay! Milyonluk ziynetleri yanlışlıkla çöpe attılar - 1. Resim

HEMEN POLİSE GİTTİ 

Bir süre sonra altın dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü., yaptığı aramalardan sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. 

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, ziynet eşyasının bulunduğu torbayı çöp kutusundan atık toplayan bir kişinin aldığını belirledi.

Tekirdağ'da akılalmaz olay! Milyonluk ziynetleri yanlışlıkla çöpe attılar - 2. Resim

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ 

Polis, kimliğini belirlediği kişiden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibi E.Ü.’ye teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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