Tekirdağ'da akılalmaz olay! Milyonluk ziynetleri yanlışlıkla çöpe attılar
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Haziran 2024 09:17 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:22
Çerkezköy ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. E.U isimli adam eşinin verdiği çöpler ve kuyumcuya görüreceği poşeti konteynere attı. Kısa süre sonra durumu fark edip polise giden adamın 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası, bulundu.
Tekirdağ Çerkezköy’ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Erdinç Duran Sokak üzerinde oturan 26 yaşındaki E.Ü., eşinin verdiği poşetteki çöplerle birlikte kuyumcuya götüreceği ziynet eşyalarının bulunduğu torbayı da çöp kutusuna attı.
HEMEN POLİSE GİTTİ
Bir süre sonra altın dolu torbanın olmadığını fark eden E.Ü., yaptığı aramalardan sonuç alamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, ziynet eşyasının bulunduğu torbayı çöp kutusundan atık toplayan bir kişinin aldığını belirledi.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Polis, kimliğini belirlediği kişiden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibi E.Ü.’ye teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı