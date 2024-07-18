Tekirdağ'da bir çocuk, kendisi ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı

18 Temmuz 2024 16:57 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:27

Kapaklı Vatan Mahallesi Turgut Özel Caddesinde meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Ş.K ile 15 yaşındaki P.Ç. arasında kavga çıktı. P.Ç. isimli çocuk kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği Ş.K.’yi bıçaklayarak yaraladı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay sonrası bölgeye gelen 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bıçakla yaralanan Ş.K. hastaneye kaldırılırken P.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Ş.K.’nin durumunun kritik olduğu ve Çorlu’da yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.