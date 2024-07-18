Tekirdağ'da bir çocuk, kendisi ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Temmuz 2024 16:57 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:27
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde bir çocuk kendisiyle dalga geçen yurt arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alındı.
Kapaklı Vatan Mahallesi Turgut Özel Caddesinde meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Ş.K ile 15 yaşındaki P.Ç. arasında kavga çıktı. P.Ç. isimli çocuk kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği Ş.K.’yi bıçaklayarak yaraladı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Olay sonrası bölgeye gelen 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından bıçakla yaralanan Ş.K. hastaneye kaldırılırken P.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Ş.K.’nin durumunun kritik olduğu ve Çorlu’da yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı