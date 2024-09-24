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Tekirdağ'da çıkan kavgada servis şoförü bıçaklanarak öldürüldü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Eylül 2024 21:47 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 21:53

Tekirdağ'da bir servis şoförü bıçaklanarak hayatını kaybetti. Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekipler inceleme yaptı. Olay sonrası şüpheli şahıs gözaltına alındı.

TekirdağSüleymanpaşa​'da servis şoförü ile seyyar balıkçı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Seyyar balıkçı N.Y.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan servis şoförü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'da çıkan kavgada servis şoförü bıçaklanarak öldürüldü! - 1. Resim

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga​ sırasında seyyar balıkçı N.Y, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak T.Ç.'yi göğsünden bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ç. hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tekirdağ'da çıkan kavgada servis şoförü bıçaklanarak öldürüldü! - 2. Resim

POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Polisi aratıp teslim olmak istedi T.Ç.'yi bıçaklayan N.Y. ise elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara polisi arayıp kendisini almasını istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgeye şerit çekerek inceleme yaptı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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