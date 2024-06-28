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Tekirdağ'da elektrik trafosu yangına neden oldu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Haziran 2024 04:42 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 04:43
Tekirdağ&#039;da elektrik trafosu yangına neden oldu

Tekirdağ'da elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan ve sanayi bölgesindeki otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Dumansız Sanayi Bölgesi’ndeki elektrik trafosunda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Trafodan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu ekiplere bildirdi.

Bölgeye, itfaiye, polis ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

ELEKTRİK HATLARI TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, TREDAŞ ekipleri bölgedeki fabrikaların elektrik hatlarını tedbir amaçlı kapattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hicabi Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, trafonun patlaması sonucu çıktığını söyledi.

Fabrika çevresinde kuru otların bulunmasından dolayı yangının kısa sürede büyüdüğünü aktaran Çelik, fabrikalara sıçramadan yangının kontrol altına alındığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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