Tekirdağ'da evlat vahşeti! Annesini uykuda öldürdü, 4 akrabasını yaraladı

11 Kasım 2024 11:12 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:14

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren bir genç bir ortaokulda müdür olarak görev yapan annesini uykusunda öldürdü. Babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaraladı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi gece saatlerinde korkunç bir olayın adresi oldu. 17 yaşındaki A.Ç. henüz belirlenemeyen bir sebeple annesini uykusunda bıçaklayarak öldürürken, babası ve 3 akrabasını yaraladı.



UYKULARINDA SALDIRDI

Olay sabaha karşı 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla önce uyku halindeki Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.

ANNE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi yönlendirilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civardaki hastanelere sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna ederek gözaltına aldığı A.Ç'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilirken Nilay Ç.'nin cansız bedeni ise otopsiye gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.