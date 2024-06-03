Tekirdağ'da kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

03 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:48

9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü.

Kaza Çorlu-Ergene yolunda meydana geldi. Panelvan ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.