Tekirdağ'da korkunç cinayet! Annesini bıçakla katletti
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:12
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti.
Vatan Mahallesi'nde T.A. ile annesi İ.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.A. annesini bıçakla yaraladı.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İ.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
CANİ EVLAT GÖZALTINDA
İ.D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
T.A. ise polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı