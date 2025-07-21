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 | Murat Makas

Tekirdağ'da korkutan yangın! Eski kömür ocağında alevler yükseldi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde eski kömür ocağı sahasında çıkan yangın sonrası ekipler harekete geçti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 21:57
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 21:57

’ın ilçesinde eski kömür ocağı sahasında çıktı. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, Saray ilçesine bağlı Edirköy Mahallesi'nde çıktı. Eski kömür ocaklarının bulunduğu bölgede anız, otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

RÜZGAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Bölgeye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Kapaklı başta olmak üzere çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve arazözler sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyorlar.
Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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ETİKETLER
#yangın
#rüzgar
#itfaiye
#tekirdağ
#saray
#Edirköy Mahallesi
#Eski Kömür Ocağı
#Gündem
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