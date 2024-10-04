Tekirdağ'da platonik aşk dehşeti! Ölü ve yaralılar var

04 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:36

Tekirdağ'ın Süleymaniye ilçesinde platonik aşk cinayete dönüştü. Platonik aşk beslediği kişiyle çay ocağında oturan bir şahıs silahına sarılarak dehşet saçtı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, biri polis olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre karşılık bulamayan saplantılı aşık dehşet saçtı. Kurşun yağdıran şahıs ortalığı adeta kan gölüne çevirdi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ÇAY OCAĞINDA DEHŞET SAÇTI

Olay, 03 Ekim 2024 saat 12.30 tarihinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. 33 yaşındaki E.U., uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından F.Ö.'ye yönelerek ateş etmeye devam etti. Saldırgan E.U., olayın ardından çalıştığı iş yeri olan mağazaya giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.

ZANLI KAÇARKEN POLİSİ DE VURDU

E.U., olaydan sonra iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalıştı. Çevre yoluna doğru ilerleyen E.U., burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde yapılan uyarıya uydu. Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silahlı saldırının ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

PLATONİK AŞK CİNAYETİ İDDİASI

İddiaya göre, saldırgan E.U.'nun, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı ortaya öne sürülüyor. E.U.'nun Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, saldırının detayları araştırılıyor.