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Tekirdağ'da sahte içki faciası! Zehirlenerek can verdi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 10:00 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 10:22
Tekirdağ&#039;da sahte içki faciası! Zehirlenerek can verdi

Tekirdağ'da evinde içki içen bir vatandaş fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Görme kaybı yaşayan şahıs, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahte içki yine bir vatandaşı hayattan kopardı. Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen genç adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GÖRME KAYBI YAŞADI, FENALAŞTI

Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da yaşayan Fehim Kökkazan evinde alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Kökkazan görme kaybı yaşadı.

GENÇ ADAM KURTARILAMADI

Yoğun bakıma alınan 36 yaşındaki Kökkazan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da sahte içki faciası! Zehirlenerek can verdi - 1. Resim

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Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Fehim Kökkazan’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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