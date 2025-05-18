Tekirdağ’da 'skunk serası' şoku! Giysi dolabı sandılar, gerçek bambaşka çıktı

Tekirdağ'da yaşayan iki kişinin evine yapılan baskında, sıradan bir giysi dolabı gibi görünen yapının aslında bir skunk serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. İçerisinde LED lambalardan iklimlendirme sistemine, gübreden pH ölçere kadar her şeyin yer aldığı dolap, görenleri şaşkına çevirdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon, oldukça tuhaf bir uyuşturucu üretim yöntemini gün yüzüne çıkardı. Şüpheliler M.M.D. ve S.A.'nın ikamet ettiği eve yapılan baskında, sıradan bir giysi dolabı gibi görünen yapının aslında bir uyuşturucu serası olarak kullanıldığı tespit edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarköy ilçesinde ikamet eden M.M.D. ve S.A. isimli şahısların evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin içerisindeki giysi dolabının iç kısmına iklimlendirme sistemi kurularak skunk üretimi yapıldığı tespit edildi.

Evde gerçekleştirilen detaylı aramada iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 18 kök skunk bitkisi, 532 gram skunk, 5,20 gram skunk tohumu, 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet öğütme aparatı, 2 adet fan, 1 adet LED aydınlatma lambası, 17 litre bitki besleyici gübre, 1 adet 3 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 4 adet kumaş saksı, 1 adet vantilatör, 1 adet dijital termometre, 1 adet mekanik zaman saati, 1 adet nem ölçer ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Gözaltına alınan M.M.D. tutuklanırken, S.A. ise serbest bırakıldı.