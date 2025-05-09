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 | Sule Altinel

Teklif Meclis'te kabul edildi! Bunu yapan 15 bin lira ceza ödeyecek

112’ye yapılan asılsız ihbarlara verilen cezaların artırılmasını da öngören kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi. 112 Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapanlara 15 bin lira idari para cezası verilecek.

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Teklif Meclis'te kabul edildi! Bunu yapan 15 bin lira ceza ödeyecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 02:45
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 02:45

Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edildi.

Yasa ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara cezalar artacak. Asılsız çağrı bıraktığı tespit edilenlere 1500 lira idari para cezası verilecek.

15 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI VERİLECEK!

Düzenleme ile asılsız ihbarlarla ekiplerin sahaya yönlendirilerek meşgul edilmesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna neden olanlara 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, bu fiillerin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezalar iki kat artırılacak..

Düzenlemeyle acil müdahale sisteminin de daha etkin işlemesi amaçlanıyor.

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