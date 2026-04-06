Teleferik faciasında yeni gelişme! Ek bilirkişi raporu ODTÜ’den geldi: Birinci derecede sorumlular belli oldu

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davada ek bilirkişi raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanarak dosyaya girdi. Raporda 5 sanığın birinci derecede, 1 sanığın ikinci derecede sorumlu olduğu belirtilirken, 4 sanık yönünden kusur bulunmadığı kanaatine yer verildi.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 14:14

’nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına yönelik, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Antalya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mahkemede ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.
Ek bilirkişi raporuna göre, meydana gelen olay 'iş kazası' olarak değil, 'kaza' olarak değerlendirildi.
Raporda, Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E. ve Serkan Y.'nin olayda birinci dereceden sorumlu olduğu belirtildi.
Suphi K., Kazım K., Hüseyin A. ve Aziz A. hakkında ise kusur bulunmadığı kanaatine varıldı.
Duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının beklenmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.
Altıncı duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar Serkan Y. Ahmet Buğra S., ve Okan E. ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan ve duruşmaya katılma şartı bulunmayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan ek dosyaya sunuldu. Tutuksuz yargılanan sanıklar, daha önce hazırlanan rapor ile yeni rapor arasında çelişki bulunduğunu iddia ederek, aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini ifade etti.

"İŞ KAZASI" OLARAK DEĞİL, "KAZA" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Dosyaya giren ek bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; olay İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında "iş kazası" olarak değil, "kaza" olarak değerlendirildi. Raporda, meydana gelen olayda çalışanın yaralanmadığı ve ölmediği için olayın iş kazası kapsamında değerlendirilmediği kaydedildi.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ KAZA TARİHİNDE RESMİ BİR GÖREVDE DEĞİLDİ

Raporda, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün 15 Aralık 2023 ile 10 Ocak 2024 tarihleri arasında 156 kalemden oluşan yapılacak işler listesini hazırlayıp bildirdiği, ancak listenin kullanım kılavuzu ve ilgili standartlar gözetilerek değerlendirilmesini sağlamadığı ya da sağlatmadığı yer aldı. Aynı raporda, kaza tarihinden 4 ay 15 gün önce ayrıldığı, ayrıca kaza günü itibarıyla herhangi bir resmi görevinin bulunmadığı, bu nedenle kaza tarihinden önce şirketin mali, teknik ve idari organizasyonunun belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik etkisinin mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

5 KİŞİ BİRİNCİ DERECEDEN SORUMLU

Ek bilirkişi raporunda, Edip Kemal B.'nin asıl işveren(idare) olarak şirketin mali, teknik ve idari organizasyonunu belirlemesi ve yönetmesi nedeniyle 2. dereceden sorumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı. Raporda Ahmet Buğra S., Okan E., Serdar T., Özgür E. ve Serkan Y.'nin ise olayda birinci dereceden sorumlu olduğu kanaatine yer verildi. Bu değerlendirmede, şirketin teknik ve idari organizasyonunun belirlenmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumlulukların dikkate alındığı kaydedildi.

4 SANIKTA KUSUR BULUNAMADI

Ek raporda Suphi K. ile Kazım K. hakkında, meydana gelen kazaya ilişkin doğrudan hata yaptıklarına dair bilgi ya da belge bulunmadığı, bu nedenle kusurlarının olmadığı belirtilirken, Hüseyin A. ile Aziz A. bakımından da görev tanımları itibarıyla kazaya neden olacak bir görevde bulunmadıkları gerekçesiyle kusur bulunmadığı kanaatine varıldı.

İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısının, raporun taraflara tebliğ edilmesinin ardından bir sonraki celsede esas hakkındaki mütalaasını sunmasının beklendiği belirtilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Sistem durduğu için havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise yaklaşık 22,5 saat süren operasyonla tahliye edilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İtalya'da teleferik kazası: 100 kişi mahsur kaldı, yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var
