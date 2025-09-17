Rusya'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var

Rusya'da Kuzey Kafkasya'daki Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde teleferik kazası meydana geldi. Rusya'nın en yüksek dağı olarak bilinen Elbrus Dağı'ndaki teleferikte yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Kaza anında teleferikte 37 kişinin bulunduğunu bildiren yetkililer, teleferik kablosunun kopması sonucu kabinlerin kayalara çarptığını ve içinde yolcuların bulunduğunu açıkladı.

9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası, 25 turist dağda mahsur kaldı; yanlarında çantaları ve sıcak giysileri olmadığı için geceyi soğuk hava koşullarında barınaklarda geçirmek zorunda kaldılar.

CEO VE BAŞ TEKNİSYEN GÖZALTINA ALINDI

Teleferik, Sovyet döneminden kalan bir hattın son aşamasını oluşturuyordu ve MKD Elbrus şirketi tarafından işletiliyordu. Hat, turistleri ve dağcıları deniz seviyesinden yaklaşık 3.700 metre yüksekteki kamp alanına taşıyordu.

Rusya'nın ciddi suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, kazanın ardından güvenlik ihlalleri nedeniyle soruşturma başlattı. Yerel haberlere göre, teleferik şirketinin CEO'su ve baş teknisyeni gözaltına alındı. İkilinin hangi suçlamalarla karşı karşıya oldukları ise henüz bilinmiyor.