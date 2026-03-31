Kilis'te polis ekipleri kendisini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıları tespit etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devriye görevini sürdüren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı şekilde sürekli telefonla konuşan bir vatandaşı fark etti.

HABERİN ÖZETİ Telefonda konuşurken polis yakaladı! Sahte savcının oyunu bozuldu, 450 bin TL kurtarıldı Kilis'te polis, kendisini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcının 450 bin TL'lik vurgun yapmasını engelledi. Kilis'te polis ekipleri, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir dolandırıcının 450 bin TL'yi dolandırmasını engelledi. Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda devriye görevi yapan polis ekiplerinin telaşlı bir vatandaşı fark etmesiyle ortaya çıktı. Vatandaş, kayıtlı olmayan bir numaradan arandığını ve adının terör operasyonuna karıştığı söylenerek para talep edildiğini belirtti. Polislerin zamanında müdahalesiyle vatandaşın emekli maaşı, 2 adet bilezik ve yaklaşık 50 bin TL destekleme ödemesi olmak üzere toplam yaklaşık 450 bin TL'nin gönderilmesi engellendi.

KAYITLI OLMAYAN NUMARADAN ARADI

Ekiplerin yaptığı görüşmede vatandaş, kayıtlı olmayan bir numaradan arandığını ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir şahsın, adının terör operasyonuna karıştığını söyleyerek para talep ettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ve bilgilendirmesi sayesinde vatandaşın emekli maaşı, 2 adet bilezik ve yaklaşık 50 bin TL değerindeki destekleme ödemesi olmak üzere toplamda yaklaşık 450 bin TL'yi dolandırıcılara göndermesi engellendi.