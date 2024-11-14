Telefonunun şarjı bitti, 400 bin TL'si cebinde kaldı! Bütün birikimi gidiyordu... Yaşlı adamı FETÖ ile kandırdılar

14 Kasım 2024 13:58 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:22

Ankara'da yaşayan 70 yaşındaki Haki Gürbüz, dolandırıcıların hedefi oldu. Telefonla kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına düşen Gürbüz, Ankara'dan Malatya'ya geldi. Adının terör örgütü listesine girdiği yalanı karşısında panikleyen yaşlı adam, yaklaşık 400 bin TL'sini az kalsın dolandırıcılara kaptırıyordu.

Ankara’da yaşayan 70 yaşındaki Haki Gürbüz, kısa süre önce kendisini arayan dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılar, Malatya Asayiş Şubesi'nde görevli polisler olduklarını söyleyerek, yaşlı adama kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve adının operasyona dahil edildiğini söylediler.

İLK ÖNCE 300 BİN TL'SİNİ DOLANDIRICILARA GÖNDERDİ

Bu senaryoya inanan Haki Gürbüz, otobüse binip Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı ve yolculuk boyunca dolandırıcılarla iletişimde kaldı. Malatya'ya vardığında kendisine verilen talimat doğrultusunda hesabındaki 300 bin TL’yi dolandırıcıların hesabına aktardı.

TELEFONUN ŞARJI BİTİNCE KURTULDU

Yanında taşıdığı 30 yıllık birikimi olan 100 bin TL değerindeki altınları da bozdurup dolandırıcıların hesabına yatırmak için kuyumcu ararken telefonunun şarjı bitti. dolandırıcılarla bağlantısı kesilen Gürbüz, kuyumcuya girdi.

EKİPLER YAŞLI ADAMI ALTIN BOZDURURKEN FARK ETTİ

Kuyumcular bölgesinde devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı adamın altın bozdurmaya çalıştığını fark edince duruma müdahale etti.

HESABA BLOKE KONULDU

Dolandırıldığını fark eden Gürbüz, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü ve dolandırıcıların hesabına gönderilen 300 bin TL’ye bloke konuldu. Gerekli yazışmaların ardından para geri alınarak Gürbüz’ün hesabına aktarıldı.