Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya FETÖ ve PKK mesajı

07 Kasım 2024 17:13 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Macaristan'a gitti. Başkent Budapeşte'de dünya liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada Batı'ya çok önemli mesajlar verdi.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için liderler Budapeşte'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir görüşme yaptı.

GKRY Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğunu ve ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da görüşmeye katıldığını belirtti.

Atina'daki yetkililer, toplantıda ABD başkanlık seçimleri ve uluslararası gelişmelerin gündeme alındığını ifade etti. Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya gelerek NATO gündemindeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Macaristan​'da önemli açıklamalarda da bulundu. AB'ye çok net mesajlar veren Erdoğan, "Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur" ifadelerini kullandı.

"İŞBİRLİĞİ TALEPLERİMİZİN KARŞILANMASINI BEKLİYORUZ"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor. FETÖ'nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

"SOYKIRIM İNSANLIĞIN ORTAK UTANCIDIR"

İsrail'in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler. 50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail'e baskı yapılması elzemdir. Gazze'de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan'a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir.

"SAVAŞIN UZAMASI DİPLOMASİYE GİDEREK DAHA AZ ALAN BIRAKIYOR"

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin'le görüştüm, öncesinde Ukrayna​ Dışişleri Bakanı Sibiha'yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim. Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor. Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma halinde ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur.

"KATILIM SÜRECİNİN ENGELLENMESİNİN MAKUL BİR İZAHI YOKTUR"

Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur. Avrupa Birliğinin savunma alanındaki gayretlerine Türkiye'nin tam olarak dahil edilmesi Avrupa'nın barış ve güvenliği için olmazsa olmazdır"