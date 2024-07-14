TEM otoyolunda gaz yüklü tanker devrildi! İstanbul istikametinde trafik durdu

14 Temmuz 2024 13:27 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:28

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu! Katil kendini 'Şule' diye tanıtmış

Beylikdüzü'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu! Katil kendini 'Şule' diye tanıtmış

İstanbul'da sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Gaz yüklü yakıt tankeri Çatalca'da devrildi.

'SÜRÜCÜ UYUDU' İDDİASI

Kaza TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri sürücüsü, iddiaya göre seyir halinde uyukladı.

GAZ YÜKLÜ TANKER METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Devrilerek tüm yolu kapatan tankerin sürücüsü M.B, ve yanındaki bir kişi kazada hafif yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri, Karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmaya başladı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. TEM Çatalca'da araçlar KMO ve D100'e yönlendiriliyor.