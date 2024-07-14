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TEM otoyolunda gaz yüklü tanker devrildi! İstanbul istikametinde trafik durdu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
14 Temmuz 2024 13:27 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:28

İstanbul Çatalca'da kontrolden çıkan gaz yüklü tanker devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 2 kişi yaralanırken, İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Kazaya neden olan sürücüyle ilgili iddia ise dikkat çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Gaz yüklü yakıt tankeri Çatalca'da devrildi.

'SÜRÜCÜ UYUDU' İDDİASI

Kaza TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri sürücüsü, iddiaya göre seyir halinde uyukladı.

GAZ YÜKLÜ TANKER METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Devrilerek tüm yolu kapatan tankerin sürücüsü M.B, ve yanındaki bir kişi kazada hafif yaralandı.

TEM otoyolunda gaz yüklü tanker devrildi! İstanbul istikametinde trafik durdu - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri, Karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TEM otoyolunda gaz yüklü tanker devrildi! İstanbul istikametinde trafik durdu - 2. Resim

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmaya başladı.

TEM otoyolunda gaz yüklü tanker devrildi! İstanbul istikametinde trafik durdu - 3. Resim

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. TEM Çatalca'da araçlar KMO ve D100'e yönlendiriliyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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