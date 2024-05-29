TEM Otoyolu'nu inekler bastı!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
29 May 2024 19:06 - Güncelleme : 29 May 2024 19:09
Sahibinden kaçtığı düşünülen inekler TEM Otoyolu'nda akan trafiğe girdi, araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafikte bir süre tehlikeli anlar yaşandı. İnekler yakalamak için polis harekete geçti.
TEM Otoyolu'nun Esenyurt bölgesinde, sahibinden kaçan inekler trafiği alt üst etti.
Yolun ortasında ilerleyen büyükbaş hayvanlar, aniden sürücülerin karşısına çıktı. Yolun ortasında duran inekler nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Bazı sürücüler, hayvanların yoldan çekilmesini dakikalarca beklerken, diğerleri korna çalarak inekleri yoldan çıkarmaya çalıştı.
Polis ekipleri ise inekleri yakalamak için çalışmalara başladı. Bu ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber