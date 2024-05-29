TEM Otoyolu'nu inekler bastı! 

29 May 2024 19:06 - Güncelleme : 29 May 2024 19:09

Türk müziği dinleyen ineklerde şaşırtan değişim: Bu kadar aşırı beklemiyordum!

Türk müziği dinleyen ineklerde şaşırtan değişim: Bu kadar aşırı beklemiyordum!

TEM Otoyolu'nun Esenyurt bölgesinde, sahibinden kaçan inekler trafiği alt üst etti.

Yolun ortasında ilerleyen büyükbaş hayvanlar, aniden sürücülerin karşısına çıktı. Yolun ortasında duran inekler nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Bazı sürücüler, hayvanların yoldan çekilmesini dakikalarca beklerken, diğerleri korna çalarak inekleri yoldan çıkarmaya çalıştı.

Polis ekipleri ise inekleri yakalamak için çalışmalara başladı. Bu ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.