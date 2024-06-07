TEM'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 14:51 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:54
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan minibüs takla attı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Bahçeköy köyü mevkiinde meydana gelen feci kazada, İstanbul istikametinde seyreden minibüs kontrolden çıktı.
OTOYOLDA TAKLA ATTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs otoyolda takla attı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen kazada 10 kişinin yaralandığı bir kişinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar şehirdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 10 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı