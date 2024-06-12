TEM’de feci kaza! Yaralılar var, trafik durma noktasında
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:36
İstanbul’da TEM Otoyolu’nun Çatalca geçişinde ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyonun şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik durma noktasına geldi.
İstanbul TEM Otoyolu’nda iki kamyonun karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza, TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkisinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
ŞOFÖR ARAÇTA SIKIŞTI
Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ip yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.
Kazada 1 kamyon şoförü araçta sıkıştı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu’nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı