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TEM'de ilginç anlar! Trafik kilitlendi, sürücüler aldırış etmeden araçlarını yıkadı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:50

TEM kenarında İBB'nin sulama sistemi bozulunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Durumu fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını akan su ile yıkamaya çalışınca trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu sabah saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu.

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu kenarında bulunan İBB’ye ait yeşillik alandaki sulama sistemi arızalandı. Fıskiyeden fışkıran sular, yeşillik alan yerine yola doğru şelale gibi akmaya başladı.

TEM'de ilginç anlar! Trafik kilitlendi, sürücüler aldırış etmeden araçlarını yıkamaya devam etti - 1. Resim

ARAÇLARINI TEMİZLEMEK İSTEYEN SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Durumu fırsat bilen bir sürücü ise boşa akan su ile aracını temizledi. Emniyet şeridine yanaşıp suyun altına girerek aracını yıkayan sürücü, Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametine gidecek araçların da yolunu tıkadı.

Yaşanan ilginç anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi. Aracını yıkayan şahsı seyredenler de trafiğin yavaşlamasına sebep olunca Ispartakule'ye doğru trafik sıkıştı. Yoğunluk Ambarlı Liman yolu E-6 bağlantısına kadar geniş bir alanı etkiledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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