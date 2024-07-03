Temmuz ayında kar sürprizi! Erzincan beyaza büründü

03 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:54

Dünyanın en bulaşıcı hastalığında yeni gelişme! Tamamen ortadan kalkabilir

Dünyanın en bulaşıcı hastalığında yeni gelişme! Tamamen ortadan kalkabilir

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Erzincan'dan kar sürprizi geldi. Yaz ayının ortasında 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağlarının zirve noktasına kar yağdı.

YAĞMUR KARA DÖNDÜ

Kentte aralıklı görülen yağmur Keşiş Dağlarında kar yağışına dönüştü. Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünden sabah saatlerinde beyaza bürünen Keşiş Dağlarının zirvesi net olarak görüldü.

Erzincan - Erzurum kara yolunda seyir halindeki araç sürücüleri de araçlarını yolun kenarına park ederek Temmuz ayında beyaza bürünen zirveyi izledi. Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.