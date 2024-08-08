Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

08 Ağustos 2024 12:29 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:46

Su içerken dokunmaz dediler, hastanelik etti! Dünyanın en zehirli yılanlarından biri saldırdı, ölümden döndü

Su içerken dokunmaz dediler, hastanelik etti! Dünyanın en zehirli yılanlarından biri saldırdı, ölümden döndü

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videolar kısa sürede gündeme oturdu. Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'ün görselleri paylaşılmaya başlandı.

TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN ATATÜRK AKIMI

Paylaşımlarda kendi fotoğrafları ile Atatürk'ün fotoğrafını birleştiren kullanıcılar yapay zeka ile bu anları canlandırdı. Atatürk ile sarılma anlarını TikTok'ta paylaşan kullanıcılar büyük tepki topladı.

"ATATÜRK PAYLAŞIMLARINI ONAYLAMIYORUZ"

Konu ile ilgili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da açıklama yaptı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz.

Beni sokakta görenler "TikTok’u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın" diyor.