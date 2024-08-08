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Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 12:29 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:46
Tepki çeken Atatürk ve Erdoğan akımı! Instagram sonrası sıra TikTok&#039;ta mı? AK Parti&#039;den açıklama geldi

TikTok'ta akım haline gelen videolar büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'ün görüntülerini yapay zeka ile kullanan sosyal medya kullanıcılarının o paylaşımları gündeme oturdu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da TikTok'la ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan videolar kısa sürede gündeme oturdu. Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Atatürk'ün görselleri paylaşılmaya başlandı.

Tepki çeken Atatürk akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi - 1. Resim

TİKTOK'TA TEPKİ ÇEKEN ATATÜRK AKIMI 

Paylaşımlarda kendi fotoğrafları ile Atatürk'ün fotoğrafını birleştiren kullanıcılar yapay zeka ile bu anları canlandırdı. Atatürk ile sarılma anlarını TikTok'ta paylaşan kullanıcılar büyük tepki topladı. 

Tepki çeken Atatürk akımı! Instagram sonrası sıra TikTok'ta mı? AK Parti'den açıklama geldi - 2. Resim

"ATATÜRK PAYLAŞIMLARINI ONAYLAMIYORUZ"

Konu ile ilgili TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da açıklama yaptı. 

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz.

Beni sokakta görenler "TikTok’u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın" diyor.

 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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