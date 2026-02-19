Teravih namazına giderken kadın ve gelinine otomobil çarptı! Yakınlarına acı haber geldi

Ramazan ayının ilk gününde Sivas'ta Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerinde acı bir olay yaşandı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAZA GELDİ

Teravih namazı için Ali Muhtar Camisi’ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen N.A. ve gelini Z.A’ya, F.B. idaresindeki otomobil çarptı. N.A. olay yerinde hayatını kaybederken, gelini Z.A. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ileri sürüldü. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.