Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Termometreler 38 dereceyi gösterdi, vantilatör satışları patladı: Dükkanlarda ürün kalmadı

Termometreler 38 dereceyi gösterdi, vantilatör satışları patladı: Dükkanlarda ürün kalmadı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Temmuz 2024 06:36 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 06:55
Termometreler 38 dereceyi gösterdi, vantilatör satışları patladı: Dükkanlarda ürün kalmadı

Sıcak hava ve nemin etkisi iyice artarken Erzincan’da vantilatör satışları patladı. Kentteki dükkanlarda ürün kalmadı.

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Artan nem ile birlikte vatandaşlar serinlemek için çare aramaya başladı. Sıcaklardan en çok etkilenen illerden olan Erzincan'da klima fiyatları tavan yapınca Erzincanlılar çareyi vantilatörlerde buldu. 

Termometrelerinin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan’da uygun fiyatlı serinlik arayan vatandaşlar vantilatörlere yöneldi. Özellikle son 1 haftada şehirdeki elektronik eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında patlama yaşandı.

Hem uygun hem de serinlemek için etkili bir yöntem olan vantilatörlere Erzincanlılar tarafından temmuz ve ağustos aylarında daha çok rağbet oluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf, fiyatların 1700 TL ile 5 bin TL arasında değiştiğinin altını çizerek, dükkanlarında ilk kez ürünlerin yok sattığını söyledi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...