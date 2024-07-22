Termometreler 38 dereceyi gösterdi, vantilatör satışları patladı: Dükkanlarda ürün kalmadı
Sıcak hava ve nemin etkisi iyice artarken Erzincan’da vantilatör satışları patladı. Kentteki dükkanlarda ürün kalmadı.
Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Artan nem ile birlikte vatandaşlar serinlemek için çare aramaya başladı. Sıcaklardan en çok etkilenen illerden olan Erzincan'da klima fiyatları tavan yapınca Erzincanlılar çareyi vantilatörlerde buldu.
Termometrelerinin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan’da uygun fiyatlı serinlik arayan vatandaşlar vantilatörlere yöneldi. Özellikle son 1 haftada şehirdeki elektronik eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında patlama yaşandı.
Hem uygun hem de serinlemek için etkili bir yöntem olan vantilatörlere Erzincanlılar tarafından temmuz ve ağustos aylarında daha çok rağbet oluyor.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf, fiyatların 1700 TL ile 5 bin TL arasında değiştiğinin altını çizerek, dükkanlarında ilk kez ürünlerin yok sattığını söyledi.