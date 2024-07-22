Termometreler 38 dereceyi gösterdi, vantilatör satışları patladı: Dükkanlarda ürün kalmadı

22 Temmuz 2024 06:36 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 06:55

Yeni haftada daha da kavrulacağız: İstanbul 40 dereceyi aşacak! İşte il il 22 Temmuz hava durumu

Yeni haftada daha da kavrulacağız: İstanbul 40 dereceyi aşacak! İşte il il 22 Temmuz hava durumu

İstanbul'da sıcaktan uyunmadı! En yüksek nemin olduğu ilçeler belli oldu

İstanbul'da sıcaktan uyunmadı! En yüksek nemin olduğu ilçeler belli oldu

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Artan nem ile birlikte vatandaşlar serinlemek için çare aramaya başladı. Sıcaklardan en çok etkilenen illerden olan Erzincan'da klima fiyatları tavan yapınca Erzincanlılar çareyi vantilatörlerde buldu.

Termometrelerinin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan’da uygun fiyatlı serinlik arayan vatandaşlar vantilatörlere yöneldi. Özellikle son 1 haftada şehirdeki elektronik eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında patlama yaşandı.

Hem uygun hem de serinlemek için etkili bir yöntem olan vantilatörlere Erzincanlılar tarafından temmuz ve ağustos aylarında daha çok rağbet oluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf, fiyatların 1700 TL ile 5 bin TL arasında değiştiğinin altını çizerek, dükkanlarında ilk kez ürünlerin yok sattığını söyledi.