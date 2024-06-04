Termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaşlar soluğu sahilde aldı

04 Haziran 2024 09:02 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 09:12

Geçtiğimiz haftalara kadar havanın 30 dereceyi geçmediği birçok bölgede sıcaklıklar kavurmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sıcak hava uyarısı yaptığı illerde termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Afrika sıcaklarının etkisini hissettirdiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, Akdeniz’in serin sularında serinlediler.

HAFTA SONUNA KADAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Vatandaşlar, suyun keyfini çıkarırken bir yandan da güneşin altında bronzlaşma imkanı buldular. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini hissettirmesi bekleniyor.

"SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sıcaklardan bunalarak 100 kilometre mesafeden Arsuz sahiline gelen 45 yaşındaki Nuri Akar, “Hava ısınınca bizde mecburen denize geldik, serinlemeye çalışıyoruz hava çok güzel. Evcil hayvanım da bunaldı ama yüzmeyi sevmiyor korkuyor” ifadelerini kullandı.