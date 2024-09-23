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Terör kaynağında yok ediliyor! 3 PKK'lı daha öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Eylül 2024 12:38 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:43
Terör kaynağında yok ediliyor! 3 PKK&#039;lı daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, terör inlerini bir bir yok ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak​ ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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Kaynak: tgrthaber.com
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