Terör kaynağında yok ediliyor! 3 PKK'lı daha öldürüldü

23 Eylül 2024 12:38 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:43

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, terör inlerini bir bir yok ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak​ ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."