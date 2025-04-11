Terör örgütü DEAŞ'a 23 ilde büyük operasyon! 105 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyet ve Jandarm tarafından düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel döküman ve materyal ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 105 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu;

Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları, Terör örgütüne finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1910575399932748228