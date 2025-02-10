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 | Bengül Büyükhan

FETÖ'ye 22 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandığını ve şüphelilerden 24 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 08:33

FETÖ ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 22 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır Jandarma tarafından devam eden “KISKAÇ-38” operasyonlarında; 45 şüpheli yakalandığını, şüphelilerden 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile  Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ Terör Örgütüne yönelik "KISKAÇ-38" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 24'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, FETÖ Terör örgütene finans sağlamak ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aranıyordu."

 

 

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