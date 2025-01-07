Terör örgütü PKK'ya 17 ilde Gürz-36 darbesi! Çok sayıda kişi yakalandı

07 Ocak 2025 07:46 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 08:13

Bakan Yerlikaya 17 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftadır devam eden “Gürz-36 operasyonlarında; 65 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftadır devam eden “Gürz-36 operasyonlarında; 65 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

17 ilde bulunan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

“Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”