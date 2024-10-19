Terör örgütüne ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 15:25 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:51
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor! Milli Savunma Bakanlığı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."
Kaynak: tgrthaber.com
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