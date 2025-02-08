Terör örgütüne büyük darbe! Gri listede yer alan 2 terörist yakalandı

Teröristlere darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gri kategoride yer alan Bülent Taşer ile Leyla Hüşeng isimli teröristlerin Edirne ili Meriç ilçesinde gerçekleştirilen "Gürz-45" operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu etkisiz hale getirilen teröristlerden Gri kategorideki Serhabun Malazgirt (Kod adlı) Bülent Taşer’in; 2008 yılında Bitlis-Sehi, Batman-Sason ve Kozluk kırsalında faaliyet yürüttüğü, 13 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis-Merkez Çalıdüzü köyü bölgesinde meydana gelen uzaktan komutalı EYP kullanma olayının faillerinden olduğu, 18 Mayıs 2012 tarihinde Bitlis/Merkez Yukarıdölek köyü bölgesinde yol kesme, araç yakma ve adam kaçırma eylemine katıldığı, 23 Haziran 2012 tarihinde Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva Trafik Denetleme Büro Amirliğine roketli saldırı eylemini gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1888095454463766651