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Terör örgütüne darbe! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Şubat 2025 14:37 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:40

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!"

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Kaynak: tgrthaber.com

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