Terör örgütüne darbe! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Şubat 2025 14:37 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:40
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!"
Kaynak: tgrthaber.com