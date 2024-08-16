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Teröre geçit yok! 4 PKK'lı daha öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 14:38

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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Kaynak: tgrthaber.com
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