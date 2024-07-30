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Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 13 PKK'lı öldürüldü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 10:37 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:45

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik teröre darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TERÖRİSTLERE DAR EDİYORUZ"

"Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"

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Kaynak: tgrthaber.com
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