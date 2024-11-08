Terörist Fetullah Gülen’e protestan cenaze töreni: Ayrıntılar şoke etti!

08 Kasım 2024 19:42 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 20:20

İslam dünyasında sözde liderlik iddiasında bulunan FETÖ'nün ikiyüzlü yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in cenaze töreninde yaşanan skandal, yıllardır süregelen dini sömürünün en çarpıcı örneklerinden biri oldu…

FETÖ'nün kurucusu olarak bilinen Fetullah Gülen, hayatı boyunca İslam'ı kullanarak milyonlarca insanın duygularıyla oynadı. Bir çok insanın geleceğini de etkileyen yargılamalar sonrası mağduriyetler ortaya çıktı. FETÖ elebaşının ölümü de tartışmaların odağına oturdu. Ölümünün ardından ortaya çıkan gerçekler, ikbal peşinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

PROTESTAN ADETİ DİKKAT ÇEKTİ

Ölümünün üstünden üç hafta geçmesine rağmen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e düzenlenen cenaze töreni ile ilgili skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. İslam dininin savunucusu olarak lanse edilen örgüt elebaşı Gülen'in cenazesinin Protestan adetlerine göre yapıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'ye müzahir isimler tarafından her seferinde İslam dininin savunucusu olarak lanse edilen örgüt elebaşı Gülen'in cenazesinin Protestan adetlerine göre yapıldığı ortaya çıktı. Gülen'in cenaze işlemlerinin Allentown/Pensilvania'da bulunan “Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes” adlı şirket aracılığıyla yapıldığı öğrenildi.

ŞİRKETE GİZLİLİK BASKISI YAPILDI

Pensilvanya yakınlarında İslami usullerle defin hizmeti veren onlarca cenaze şirketi bulunuyor. Ancak, örgüt üst yönetimi cenaze için Protestan bir şirketi tercih etti. İnsanların İslam dinine olan inançlarını ve değerlerini sömürerek topladıkları paralarla ABD'de rahat bir hayat süren elebaşı Fetullah Gülen, bir Protestan gibi gömüldü.

Örgüt üst yönetimi, cenaze işlemlerinin gizlilikle yürütülmesi konusunda şirkete baskı yaptı. Şirket, çalışma usullerinin aksine çalışma takviminde bir günü boş bıraktı. Takvimde 24 Ekim gününe cenazesi olan kişinin yani terörist Fetullah Gülen'in adı yazılmadı.

SÖZDE MÜTEVAZİ GÜLEN'E EN LÜKS TABUT

Kendine inanan insanlara sözde mütevazi bir hayat sürdüğünü anlatan ancak ABD'de büyük bir malikanede rahat bir hayat sürdüren Fetullah Gülen'in ölüsü de adeta milletten topladıkları parayla kaplandı. ABD'de fiyatları 2 bin ile 25 bin dolar arasında değişen tabutlardan en kaliteli ve pahalısı Gülen için kullanıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hristiyanlarda olduğu gibi “lüks” tabutuyla gömüldüğü daha önce ortaya çıkan Gülen'in neden böyle gömüldüğünü mollalardan biri olan damadı Ahmet Kurucan, örgüte inananlara karşı savunmaya çalıştı. Ancak ikna edici olamadı. Örgüt içinde, cenazesi İslami adetlerin dışında yapılan Gülen'in tarihsel kökeninin Hristiyanlıktan dönme olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

PROTESTAN ŞİRKET DOĞUM TARİHİNİ DOĞRU YAZDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terör örgütü FETÖ elebaşı Gülen'in kimliğinde yazan doğum tarihi 1941. Ancak Gülen'in, kendine manevi bir anlam yüklemek için her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılında doğduğunu dile getiriliyor.

Cenazesinde ise gerçek bir kez daha ortaya çıktı. Örgüt üst yönetiminin cenaze işlemleri için anlaştığı Protestan şirketin mezara konması için hazırladığı levhada elebaşı Gülen'in gerçek doğum tarihi olan 1941 yazıldı. Gerçeğin ortaya çıkmasından rahatsız olan örgüt yöneticileri ise apar topar 1938 tarihli yeni bir levha yaptırmak zorunda kaldı.