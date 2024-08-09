Teröristlere darbe üstüne darbe: 12 PKK'lı öldürüldü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 13:03 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:13
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"
Kaynak: tgrthaber.com