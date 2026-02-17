Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor! Ortak rapor oylanacak

Kategoriler
İstanbul
Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bir kez daha toplanıyor.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda bir araya gelecek.
Ortak rapor taslağı hazırlandı. Yarın toplanacak olan komisyonda taslağın tüm detaylarıyla görüşülmesi ve onaylanması bekleniyor.