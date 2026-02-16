Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Seçimler için 'Öne alınabilir' diyerek işaret etti: AK Parti'li Yayman'dan dikkat çeken çıkış

Siyaset kulislerinde erken seçim tartışmaları dinmiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kulislerde konuşulan 2026 ve 2027 yılına dair erken seçim tartışmasını reddederek ne kadar öne çekilebileceğine işaret etti.

Seçimler için 'Öne alınabilir' diyerek işaret etti: AK Parti'li Yayman'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, muhalefet tarafından dile getirilen erken seçim tartışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Partisinin Uşak İl Başkanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yayman son anketlerde birinci olduklarını belirtti.

Seçimler için 'Öne alınabilir' diyerek işaret etti: AK Parti'li Yayman'dan dikkat çeken çıkış

"SEÇİM BELKİ BİRKAÇ AY ÖNE ALINIR"

Yayman, erken seçim konusunun sürekli gündeme getirilmeye çalışıldığını söyledi.

"Uşak'tan bir kez daha tüm Türkiye'ye sesleniyoruz." diyen Yayman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de erken seçim olmayacaktır. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Muhalefet, 25 yılda 18 seçim kaybettiği için şimdi diyor ki erken seçim, erken seçim. Seçimler, Allah izin verirse 2028 yılının zamanında yapılacak. Cumhurbaşkanı'mızın aday olabilmesi için belki birkaç ay öne alınmak suretiyle kasım ayı olabilir, ekim ayı olabilir ama buna Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde inşallah bir kez daha Cumhurbaşkanı'mızın aday olmasının önü açılacak ve bizler de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız arkadaşlar yani 2026 yılında, 2027 yılının başında erken seçim olmayacak."

Seçimler için 'Öne alınabilir' diyerek işaret etti: AK Parti'li Yayman'dan dikkat çeken çıkış

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TAVİZ SÜRECİ DEĞİL"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yayman, bu sürecin devlet ve millet politikası olduğunu dile getirdi.

"Uşaklıyı rahatsız edecek asla hiçbir adıma müsaade edilmeyecektir." diyen Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, bir al-ver süreci değildir. Bu, bir taviz verme süreci değildir. Zaten yaşananları görüyorsunuz. İnşallah çarşamba günü Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızın başkanlığında komisyonumuz toplanacak, raporunu ifade edecek ve o raporda bir kez daha çok ileri adımların, çok ileri mesajların olduğunu hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, esenliğini asla ama asla geri göndermeyeceğiz. Dolayısıyla bu noktada 86 milyon bir ve beraber olarak, herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu ve hepimizin kendisini bu ülkeye duygudaş, kaderdaş, tarihdaş ve vatandaş olarak bağlı hissettiği yeni bir Türkiye'nin inşallah doğuşunu hep beraber izleyeceğiz.

Dolayısıyla bu konuda lütfen ama lütfen bir endişeye, karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Bu konuda milletimizin desteği bizimle beraber, milletimizin desteği Cumhur İttifakı'yla beraber. Biz, dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafında duruyoruz ve yine tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz."

Toplantıda AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

