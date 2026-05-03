Terörsüz Türkiye süreci, PKK’nın silah bırakmasına ilişkin somut bir gelişmenin yaşanmaması nedeniyle bir süredir yavaşladı. Terörsüz Türkiye sürecinin, önümüzdeki günlerden itibaren yeniden hız kazanması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Terörsüz Türkiye sürecinde takvim işliyor! AK Parti kaynakları açıkladı: Her şey aşamalı olarak ilerliyor Terörsüz Türkiye süreci, PKK'nın silah bırakmasına dair somut bir gelişme olmaması nedeniyle yavaşlasa da AK Parti kaynakları, sürece dair olumsuz bir durum olmadığını ve kendi belirledikleri takvim doğrultusunda ilerlediklerini belirtiyor. AK Parti kaynakları, sürecin kendi belirledikleri takvimde ilerlediğini ve kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımların atılabileceğini ifade etti. Güvenlik bürokrasisinin Kandil ve İmralı ile temaslarını yoğunlaştırdığı ve örgütün silah bırakmasını teşvik edecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtiliyor. AK Parti yönetimi, DEM Parti'nin silah bırakma ile yasal düzenlemelerin eş zamanlı yapılması yönündeki talebini karşılık bulmadığını, silah bırakmanın teyit edilmeden yasal düzenleme yapılmaması gerektiğini savunuyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sunumunda, silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların akıbeti ve Türkiye'ye gelen örgüt üyelerinin hukuki süreçleri gibi başlıklar ele alındı. Silah bırakan örgüt üyelerinin dönüşlerinde güvenlik bürokrasisi tarafından oluşturulacak bir 'doğrulama ve teyit mekanizması'ndan geçirileceği ve yetki doğrulaması yapılacağı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti kaynakları, sürece dair herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, kendi belirledikleri takvim doğrultusunda ilerlediklerini ifade etti. Kısa süre içinde yasa gerektirmeyen bazı idari adımların atılabileceği dile getiriliyor. Güvenlik bürokrasisinin hem Kandil hem de İmralı ile temaslarını yoğunlaştırdığı, örgütün silah bırakmasını teşvik edecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtiliyor.

"GECİKMELER OLABİLİR ANCAK KOLAY BİR SÜREÇTEN SÖZ ETMİYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan AK Parti kaynakları, “Biz en başından beri bu sürecin fermuar sistemiyle ilerleyeceğini ifade ediyoruz. Her şey aşamalı olarak ilerliyor. Gecikmeler olabilir ancak kolay bir süreçten söz etmiyoruz. DEM’in ya da başka aktörlerin ne söylediğine odaklanmıyoruz. Burada muhatap Öcalan’dır. Bu nedenle güvenlik birimleri tüm konuları zaten Öcalan’la görüşüyor. Yakında yeni gelişmeler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

DEM Parti’nin, örgütün silah bırakması ile yasal düzenlemelerin ‘eş zamanlı’ yapılması yönündeki talebi ise AK Parti’de karşılık görmüyor. Silah bırakmanın teyit edilmeden yasal düzenleme yapılmaması gerektiği yönündeki tutumunu sürdüren AK Parti yönetimi, diğer yandan güvenlik bürokrasisinin ihtiyaç duyabileceği yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıklara başladı.

MİT, TEKNİK HAZIRLIK YÜRÜTÜYOR

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın geçtiğimiz günlerde AK Parti yönetimine yaptığı sunumda, silah bırakan örgüt üyelerinin nasıl teslim alınacağı, silahların akıbeti ve Türkiye’ye gelen örgüt üyelerinin hangi hukuki süreçlere tabi tutulacağı gibi başlıklar ele alındı. AK Parti yönetimi ayrıca güvenlik bürokrasisinden gerekli düzenlemelere dair öneriler talep etti. MİT’in hem yasal süreçler hem de teyit ve doğrulama mekanizmasına ilişkin teknik hazırlık yürüttüğü ifade edildi.

DÖNÜŞLERE YETKİ DOĞRULAMASI

Elde edilen bilgilere göre, silah bırakan ve kendini fesheden örgüt üyelerinin tabi olacağı çerçeve yasa çıkarıldıktan sonra, Türkiye’ye gelmek isteyen üyeler güvenlik bürokrasisi tarafından oluşturulacak ‘doğrulama ve teyit mekanizması’ndan geçirilecek. Bu kapsamda, örgüt üyelerinin dönüşlerinde yetki doğrulaması yapılacak.

KANDİL’İN ÇIKIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Murat Karayılan’ın birkaç gün önce yaptığı ‘Süreç donduruldu’ şeklindeki açıklamasının hem DEM Parti hem de İmralı cephesinde tepkiye neden olduğu belirtiliyor. DEM Parti yöneticileri, “Biz sürecin dondurulduğu ifadesini kullanmak istemiyoruz. Böyle bir ifadenin sürecin ruhuna da aykırı olduğunu düşünüyoruz çünkü bu süreç öyle dondurabileceğimiz, bir süreç değil. Belki tıkanma noktaları var ama mevcut durumu bir 'tıkanma ve dondurma süreci' olarak tarif etmek abartılı bir yaklaşım olur” açıklamasını yaptı.