14°
Gündem
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama: MİT olumlu rapor sunarsa yasa Meclis'e gelecek

Sahadan gelecek gözlem raporlarında silah bırakmanın olumlu yönde ilerlediği tespit edilirse Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa bayramdan sonra TBMM'ye getirilecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama: MİT olumlu rapor sunarsa yasa Meclis'e gelecek
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapor, önceki gün komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Raporun kabul edilmesiyle süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama: MİT olumlu rapor sunarsa yasa Meclis'e gelecek

TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu doğrultusunda, silah bırakan PKK'lılara yasal güvence sağlayacak geçici bir çerçeve yasanın çıkarılması sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.
TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Raporda, silah bırakan PKK üyeleri ve süreçte görev alanlara yasal teminat sağlanmasına ilişkin bir çerçeve düzenleme yer alıyor.
Güvenlik kaynakları, örgütü teşvik etmek için ilk önce bu çerçeve yasanın çıkarılması gerektiğini savunuyor.
PKK'nın Irak'tan çekilme konusunda bir hareketlenme olduğu belirtiliyor.
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Millî Savunma Bakanlığının (MSB) sahadan getireceği gözlem raporlarına göre, bayramdan sonra çerçeve yasa Meclis gündemine getirilebilir.
Meclis'in tatile gireceği temmuz ayına kadar bu adımların önemli bir bölümünün tamamlanabileceği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün "Silah bıraktığını ilan eden terör örgütünün tamamen tasfiyesi noktasında bazı adımlar atılacak" ifadelerini kullanmıştı.

SİLAH BIRAKAN PKK'LILARA KANUNİ TEMİNAT

Bu kapsamda, terör örgütünün silahlarını tamamen bırakmasını teşvik etmek amacıyla Meclis raporunda da yer alan 'müstakil ve geçici' mahiyette yasanın çıkarılması bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; bu kanun, silah bırakan PKK üyeleri ve süreçte görev alanlara yasal teminat sağlanmasına ilişkin başlıkların yer aldığı bir çerçeve düzenleme olacak.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: YASA HEMEN ÇIKARILMALI

'Müstakil ve geçici' ifadesini içeren düzenleme siyasette tartışma konusu olurken, güvenlik kaynakları ise bu kanunun çıkarılması için son teröristin silahını bırakmasını beklemenin 'gerçekçi' olmayacağı görüşünü savunuyor. Bu nedenle, örgütü teşvik etmek için ilk önce çerçeve yasanın çıkarılmasına yönelik bir strateji izleneceği belirtiliyor.

Meclis Komisyonunun raporunda yer alan "Silah bırakmanın istihbarat ve güvenlik birimlerince tespiti, ölçülebilir kriterlerle icra edilecektir" ifadesinin belli bir aşamaya gelindiğinde çerçeve yasanın çıkarılmasının gerektiğine dikkat çekildiği vurgulanıyor. Bu kapsamda, Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) sahadaki süreç belli bir eşiğe gelince yasal düzenlemeler yapılabileceği tavsiyesinde bulunacağı ifade ediliyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama: MİT olumlu rapor sunarsa yasa Meclis'e gelecek

PKK IRAK'TAN DA ÇEKİLİYOR

PKK'nın Suriye’deki kolu SDG konusunda yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle Irak cephesinde bir süredir silah bırakma süreci yavaşlamıştı. Ancak, Suriye’de tarafların anlaşması ve entegrasyon sürecinin başlaması ile birlikte Irak’ta bazı mağaralardan ve bölgelerden çekilme konusunda hareketlenme olduğu belirtiliyor.

MİT SAHADAN RAPOR SUNACAK

MİT ve Millî Savunma Bakanlığının (MSB) sahadan getireceği gözlem raporlarında gelişmelerin olumlu yönde ilerlediğine yönelik tespitler olursa, bayramdan sonra çerçeve yasanın Meclis gündemine getirileceği ifade ediliyor.

YASA TEMMUZA KADAR TAMAMLANABİLİR

Meclis’in raporunda yer alan diğer önerilerden infaz düzenlemeleri, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ve Türk Ceza Kanunu (TCK) gibi yasalarda yapılacak değişiklikler ise yine MİT’in somut ‘Teyit ve tespitlerine’ bağlı olarak takvimlendirilecek.

AK Parti kaynaklarına göre, örgüt silah bırakma konusunda ne kadar hızlı davranırsa atılacak adımlar da aynı oranda hızlanacak. ‘Güven artırıcı tedbirler’ olarak değerlendirilecek bu adımların önemli bir bölümünün Meclis’in tatile gireceği temmuz ayına kadar tamamlanabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç raporu mesajı: Hedef Terörsüz Bölge
