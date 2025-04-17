Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili vatandaş ne düşünüyor? Büyük fark çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili vatandaşın ne düşündüğü araştırma konusu oldu. Yapılan çalışmalarda sürecin desteklenip desteklenmemesiyle ilgili açık ara bir fark ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında tarihi bir çağrı yaparak "Terörist elebaşı çıkıp tek taraflı silah bıraktığını ilan etmeli. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ GÖRÜŞMELERLE İLERLEDİ

O tarihten itibaren önce DEM Parti İmralı görüşmeleri, ardından Meclis'teki partileri bilgilendirme ziyaretleriyle ilerleyen Terörsüz Türkiye süreci en son DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesiyle devam etti.

Bahçeli'nin çağrısı, yapılan görüşmeler ve tartışmalar vatandaşın tepkisinin bu sürece nasıl olacağını merak konusu yaptı. Konuyla ilgili ASAL Araştırma tarafından önemli bir araştırmaya imza atıldı.

DESTEKLEYEN VE DESTEKLEMEYEN ARASINDA BÜYÜK FARK

21-28 Mart tarihleri arasında yapılan söz konusu anket çalışmasında 26 ilden 2 bin kişiye "'Terörsüz Türkiye' çağrısını destekliyor musunuz?" sorusu soruldu.

Soruya, ankete katılanların yüzde 63,5'i "Evet destekliyorum" yanıtını verdi. Desteklemediğini belirtenler ise yüzde 17,4 ile temsil edildi. Soruya muhatap olanların yüzde 19,'1'i ise fikrini açıklamadı.

GÖRÜŞMEYE ZORUNLU ERTELEME

DEM Parti heyetinde yer alan ve Meclis Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanıp hastaneye kaldırılması nedeniyle heyetin cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşme ertelendi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Önümüzdeki hafta yeni randevu tarihi netleştiğinde paylaşacağız." açıklaması geldi.