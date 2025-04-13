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 | Banu İriç

Terörsüz Türkiye’ye adım adım: Kulat’tan dikkat çeken öngörü!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası terör örgütü PKK'nın silahları bırakacağı tarih merak ediliyor. Bu süreci dair değerlendirmelerde bulunan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, örgütün Haziran ayı öncesinde toplanabileceğini söyledi.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 00:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı “PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgütü feshedip silah bırakma çağrısı yapmalıdır” çıkışıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” süreci devam ederken PKK'nın Öcalan'ın çağrısına ne zaman uyacağı merak ediliyor.

Terörsüz Türkiye’ye adım adım: Kulat’tan dikkat çeken öngörü!

"SÜREÇ TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat TGRT Haber Gündem Özel programında devletin konuya uzun süredir stratejik bir akılla yaklaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Süreci planlayan bir devlet aklı var. Direksiyonu tutan hükümet, gerektiğinde gaza basan Cumhur İttifakı, fren görevi gören ise muhalefettir. Bu açıdan baktığımızda sürecin tıkır tıkır işlediğini görüyorum. Endişeye gerek yok.”

“PKK, MAYIS AYINDA RESMİ AÇIKLAMA YAPABİLİR”

Mehmet Ali Kulat, PKK’nın daha önce belirttiği gibi resmî bir açıklamayla silah bırakacağını ve kendisini feshedeceğini kamuoyuna duyurmasının Mayıs ayı içinde gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Sürecin Haziran’a sarkacağını öngörmediğini belirten Kulat, devletin bu konuda sistematik bir hazırlık yürüttüğünü dile getirdi.

“En geç Mayıs ayı içinde PKK'nın resmi bir açıklama yaparak kendini feshedeceği gündeme gelecektir. Sürecin iyi ve kontrollü ilerlediğini görüyorum.”

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“KONU YALNIZCA TÜRKİYE SINIRLARIYLA SINIRLI DEĞİL”

Kulat, sürecin yalnızca Türkiye içindeki gelişmelerle sınırlı olmadığını, Suriye’nin kuzeyindeki YPG yapılanması ile Irak’taki terör uzantıları için de eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda, Antalya'da düzenlenen diplomatik forumlarda resmî ve gayriresmî muhataplarla görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

“Buradaki mesele yalnızca Türkiye sınırlarıyla sınırlı değil. Sınır ötesinde, özellikle YPG yapılanması ve Irak’taki durum da bu planlamaya dahil. Hem resmi hem de uluslararası aktörlerle farklı düzeylerde temaslar yürütülüyor.”

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